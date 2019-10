Projekt für Kinder : Daumenkino gegen wilden Müll

Nabu-Naturtrainerin Elita Grafke zeigt den Kindern das Daumenkino, das auf die Gefahr für Tiere durch wilden Müll aufmerksam macht. Foto: nop. Foto: Norbert Prümen

Willich Im Rahmen des Projektes „Wilder Müll — Lebensgefahr für Tiere!“ hat Nabu-Naturtrainerin Elita Grafke ein Daumenkino erdacht. Die Kinder der Kita Bullerbü lernten den Protagonisten des Daumenkinos jetzt kennen.

Die neun Kinder im Forscher- und Bastelraum der Kita Bullerbü verfolgen mit großen Augen, wie Leiterin Christa Manske-Werne mit ihrer Hand in die Olchi-Handpuppe schlüpft, während die Hand von Mitarbeiterin Anke Höck in einer Igelpuppe verschwindet. „Lieben die Olchis Müll?“, möchte der Olchi von den fünf- und sechsjährigen Kindern wissen. Ein lautes „Ja“ ist die Antwort.

Allerdings ist es mit dem Müll so eine Sache, insbesondere wenn er in der Natur entsorgt wurde. „Ich bin ein kleiner Igel und finde Müll dumm. Mir ist nämlich damit etwas Schreckliches passiert“, beginnt der Igel zu erzählen. Und damit sind die jungen Zuhörer auch schon mitten in der Geschichte des Igels, der in einen weggeworfenen Becher gekrabbelt ist, weil es so gut roch. Dabei gibt es die Geschichte live zu erleben, denn auf dem niedrigen Tisch, um den alle herum sitzen, spielt Höck die Szene nach, bei der der Igel im Becher steckenbleibt und nicht mehr herauskommt. Kinderhände greifen zum Becher. Alle wollen helfen, den Igel zu befreien.

Info 1000 Exemplare vom Bilderbuchkino Die Auflage des Bilderbuchkinos beträgt 1000 Stück. Das Bilderbuchkino ist zum Selbstkostenpreis von zwei Euro erhältlich. Kontakt Kitas und Schulen können sich an Elita Grafke wenden, wenn sie das Thema „Wilder Müll – Lebensgefahr für Tiere!“ aufgreifen möchten: Telefon 0176 34128447, E-Mail info@grafke.de.

„Ist Müll wirklich so gefährlich?“, will der Olchi wissen. Ein Nicken vom Igel ist die Antwort, und er weiß noch viel mehr zu berichten, denn seinen Freunden Reiher Rudi und Frieda Fuchs ist ähnliches passiert. Kinder, die gebannt zuhören und die Szenen mit Plastikbecher und -deckel sowie Luftballon samt Kordel voller Spannung verfolgen und helfend eingreifen. Das Thema Müll steht an diesem Vormittag für die Kinder im Mittelpunkt. „Wir haben uns im Rahmen unseres jährlichen Literaturprojektes mit den Olchis beschäftigt. Da die Olchis auf einer Müllhalde leben, kam das Thema Müll automatisch mit dazu“, sagt Manske-Werne.

Dass Müll in die Mülltonne gehört und nicht in der Natur entsorgt werden soll und dass es am besten ist, wenn erst gar nicht so viel Müll produziert wird – die Kinder setzen sich mit dem Thema auseinander und lernen in diesem Zusammenhang auch die Naturtrainerin Elita Grafke vom Willicher Naturschutzbund kennen, die mit einem neuen Projekt zu Gast ist. Die Naturtrainerin hat ein Daumenkino zum Thema „Wilder Müll – Lebensgefahr für Tiere!“ herausgebracht. In diesem spielt eben der kleiner Igel, der in einem Becher steckenbleibt und von einem Menschen später gerettet wird, die Hauptrolle.

Die Idee zu dem Daumenkino hatte ihr Mann Bernd Grafke vor rund einem Jahr. „Es hat dann etwas gedauert, bis Finanzierung und Umsetzung standen. Aber jetzt ist es fertig“, sagt Elita Grafke erfreut. Mit Unterstützung von Sponsoren wurde das Daumenkino mit seinen 92 Zeichnungen umgesetzt. Als Zeichnerinnen konnten die beiden Düsseldorfer Designerinnen Nadine Vosterdech und Clare Stommel gewonnen werden.

In der Kita Bullerbü hat Elita Grafke inzwischen das Daumenkino heraus geholt. Gemeinsam überlegen alle, wie sie helfen können, damit Igel und anderen Tieren so etwas, was sie gerade gehört und gesehen haben, nicht passieren kann. „Wir schmeißen nichts weg“, sagt Johannes. Marlene plädiert fürs Aufräumen, und der Vorschlag von Emma, Müll aufzusammeln, kommt bestens an.