15. Willicher Kirchenmusikwoche : Harfenspiel für Trost und Zuversicht

Das Harfenduo Unicum ist am Sonntag, 3. November, in der Neersener Friedenskirche zu hören. Foto: Svetlana Batura

Willich Ein besonderes Harfenkonzert, ein bewegender Film und ein zu Herzen gehendes Requiem von Brahms: Für die 15. Auflage der Willicher Kirchenmusikwoche haben die Organisatoren einiges an Programm zusammengestellt.

Die diesjährige Kirchenmusikwoche der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Willich steht unter dem Motto „Trost und Zuversicht“. Kreiskantor Klaus-Peter Pfeifer, der das Programm organisiert, betont: „Die Musik als Trösterin begleitet die Menschheit von Anfang an. Schon König Saul wurde durch das Harfenspiel des Hirtenjungen David von seiner Schwermut befreit.“

Dazu passt ein Harfenkonzert der Extraklasse: Am Sonntag, 3. November, spielt ab 18 Uhr in der Neersener Friedenskirche, Bengdbruchstraße, das Harfenduo Unicum, das in dieser Besetzung einmalig auf der Welt ist: Es erklingen keltische und baltische Harfe gemeinsam, gespielt von den beiden litauischen Musikerinnen Ingrida Spalinskaité und Giedré Siaulyté. Das Aufeinandertreffen von Kanklés, dem litauischen Zupfinstrument, das zur baltischen Kastenzitherfamilie gehört, und der keltischen Harfe verbindet zwei volkstümliche Saiteninstrumente, die sich bei aller Unterschiedlichkeit in ihrer Bauart und Spielweise dennoch sehr nahe sind. Das Konzert verspricht die musikalische Begegnung mit einem reichen Repertoire, das über die beiden Kulturkreise hinaus auch klassische und moderne Stücke enthält.

Info „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms Termine Freitag, 8. November, 20 Uhr, in der Pfarrkirche St Johannes Baptist in Anrath und Sonntag, 17. November, 18 Uhr, in der Friedenskirche am Luisenplatz in Krefeld Karten Tickets (zehn bis 28 Euro) gibt es im evangelischen Gemeindebüro, Krusestraße 20 in Willich, im katholischen Pfarrbüro, Heribertstraße 30 in Anrath, Ruf 02154 4996710 oder www.friedenskirche-krefeld.de.

Beginn der 15. Kirchenmusikwoche in Willich ist allerdings bereits am Donnerstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr in der Auferstehungskirche Willich, Krusestraße 20, mit einem Bach-Kantaten-Gottesdienst zum Reformationsfest. Es erklingt die Bach-Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ mit der Choralfassung von „Jesus bleibet meine Freude“. Die Predigt hält Pfarrer Rolf Klein von der Emmaus-Kirchengemeinde.

Am Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, geht es in der Hoffnungskirche Schiefbahn, Wallgraben, weiter mit einem zweifach Oscar-nominierten Film: Der Filmabend ist „Florence Foster Jenkins“ gewidmet und zeigt auf komische, aber auch sehr anrührende Weise, wie ein Mensch mit einer unheilbaren Krankheit die Musik als Quelle der Zuversicht erlebt. Die reiche New Yorker Erbin, exzellent gespielt von Meryl Streep, verfolgt geradezu zwanghaft ihren Traum, Opernsängerin zu werden, kann aber gar nicht singen. Was sie als wunderschön hört, ist für ihre Zuhörer längst kein Hörgenuss. Dennoch bekommt sie ein öffentliches Konzert in der legendären Carnegie Hall.

Nahezu alle Veranstaltungen der Willicher Musikwoche sind für Besucher kostenfrei, die Veranstalter bitten um eine Spende am Ausgang. Eintritt wird lediglich für das Konzert, bei dem das deutsche Requiem von Johannes Brahms aufgeführt wird (siehe Info-Kasten), erhoben. Dieses Requiem gehört zu den Meilensteinen der Romantik. Das besondere an der Aufführung innerhalb der Willicher Musikwoche besteht laut Veranstalterangaben darin, dass es mit Werken kombiniert wird, die Brahms selbst für die Uraufführung seines deutschen Requiems zusammenstellte und selbst dirigierte. Zu hören sind Instrumentalwerke von Bach und Schumann sowie Auszüge von Händels „Messias“ und die „Erbarme Dich-Arie“ aus Bachs Matthäus-Passion.