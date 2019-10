Angebot : Willicher Senioren nutzen den Kummerkasten

Neersen Vor allem in Neersen ist die Resonanz auf das ­Angebot des Seniorenbeirats groß.

So wurden aus Neersen jetzt mehrere Wünsche zur Verbesserung von Angeboten für Senioren in der Stadt Willich vorgetragen. Angeregt wurde beispielsweise, in Neersen eine Boulebahn neben dem Rosengarten im Schlosspark anzulegen. Wie weiter ausgeführt wurde, gibt es bereits Boulebahnen in Viersen am Casinogarten sowie an Tennisplätzen. Auch ist es ein großer Wunsch von Senioren, am Niersufer in Neersen mehr Sitzbänke aufzustellen. Ein weiteres Anliegen ist es, an der neu geschaffenen Aussichtsplattform am Nierssee für Senioren einen Handlauf anbringen, um leichter die Stufen nutzen zu können.