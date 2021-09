Aktion in Willich : Beim „Einheitsbuddeln“ werden Ebereschen gepflanzt

Im vergangenen Jahr fand das „Einheitsbuddeln“ in Willich zum ersten Mal statt. Foto: Norbert Prümen

Willich In diesem Jahr werden Ebereschen gesetzt: Am diesjährigen „Tag der Deutschen Einheit“, also am Sonntag, 3. Oktober, lädt die Stadt Willich wieder zum „Einheitsbuddeln“ ein

Die Aktion findet diesmal am Wirtschaftsweg „Willicher Feld“ (ehemalige Landstraße zwischen Anrath und Willich) in Anrath ab 11 Uhr statt. In diesem Jahr werden, so Koordinator Udo Hormes vom Team Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung im Geschäftsbereich Stadtplanung, 21 Ebereschen (Sorbus acuparia Edulis) gepflanzt. Die Bäume konnten dieses Jahr als Container-Pflanzen beschafft werden, sodass „der frühe Pflanztermin diesmal hoffentlich nicht zu Pflanzenausfällen führen wird“, so Hormes. Im vergangenen Jahr hatte es erhebliche Ausfälle gegeben. „Zu der Pflanzaktion sind alle Willicher herzlich eingeladen, eigenes Werkzeug wie Spaten und Schaufeln können gerne mitgebracht werden“, sagt Udo Hormes.