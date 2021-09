Bundestagswahl 2021 im Kreis Viersen : Alles Wissenswerte zur Bundestagswahl im Liveblog

Knapp 228.000 Einwohner des Kreises Viersen sind wahlberechtigt. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kreis Viersen Im Kreis Viersen könnte der Wahltag zum Krimi werden. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik stehen die Chancen gut, dass vier Abgeordnete des neuen Bundestags aus dem Kreis Viersen kommen. Wer tritt an? Wie wird gewählt? Hier erfahren Sie alles, was wichtig ist.