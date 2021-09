Viele Aktionen für Kinder : Tag der offenen Tür an der Eva-Lorenz-Umweltstation

Willich Am Sonntag ist unter anderem ein Kindertheater gegenüber der Umweltstation zu Gast. Auch klimaresiliente Bäume werden präsentiert.

Der Nabu Willich, das Team der Eva-Lorenz-Umweltstation und die Stadt Willch hoffen auf schönes Spätsommerwetter: Der Tag der offenen Tür im Schlosspark Neersen an der Eva-Lorenz-Umweltstation (Elu) steht an. Am Sonntag, 19. September, ist von 11 bis 17 Uhr an und rund um die Umweltstation alles auf Apfel und Streuobstwiese ausgerichtet.