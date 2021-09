Kripo bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen in Anrath Geld und Schmuck

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in Willich-Anrath um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Willich Einbrecher haben am Dienstag aus einem Haus in Willich-Anrath Geld und mehrere Schmuckstücke gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drangen die Täter zwischen 7.30 und 13.45 Uhr in das Einfamilienhaus an der Straße Clörath ein, nachdem sie die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatten.

Im Haus durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nachbarn hörten gegen 12.25 Uhr ein lautes Geräusch, konnten zu diesem Zeitpunkt aber nichts Verdächtiges feststellen.

Wer weitere verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)