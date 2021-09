Schnelles Internet für Willich : Glasfaserausbau in Anrath geht weiter voran

Willich In Schiefbahn-Ost wird noch weiter evaluiert, ob Anschlüsse gelegt werden. Die erforderliche 40-Prozent-Quote ist noch nicht erreicht. Die Bürgerinitiative „Pro Glasfaser“ setzt sich für Lösungen ein.

) „Mit einer aktuell 24 Prozent Quote stehen die möglichen Anschlussgebiete in Anrath, Vennheide und am Grenzweg schon recht ordentlich da“, sagt Peter Mackes von „Pro Glasfaser“ in Bezug auf das aktuell laufende Bündelungsverfahren. Allerdings verweist Mackes darauf, dass eine 40-Prozent-Quote erforderlich ist, um den Ausbau zu erreichen.