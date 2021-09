Umwelt in Meerbusch : Stadt hat 206 neue Bäume gepflanzt

Meerbusch 141 kranke Bäume mussten im selben Zeitraum – von Mai 2020 bis April 2021 – gefällt werden. Seit Einführung der Baumschutzsatzung im Januar 2020 wurden 176 Anträge zum Fällen von Bäumen auf Privatgrundstücken gestellt.

Die meisten Bäume (67) mussten in Büderich gefällt werden. In Osterath waren es 28 Bäume, in Lank-Latum 30, in Nierst 6, in Ilverich und Strümp jeweils 2 sowie in Bösinghoven und Langst-Kierst je 3. „Dem gegenüber stehen Neupflanzungen von 206 Bäumen“, berichtet Hardenberg. Dabei wurde im Idealfall darauf geachtet, dass die neuen Stadtbäume möglichst am selben Standort wie die gefällten wachsen. Einige Neupflanzungen gab es aber auch in Neubaugebieten und als Ergänzung in Alleen.