Aktion in Kempen und Willich : Impfteam steht an Jobcentern

Kempen/Willich Das mobile Impfteam des Kreises Viersen plant für die kommende Woche wieder Coronaschutzimpfungen an Jobcentern im Kreisgebiet. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten ab zwölf Jahren.

Das Impfteam steht am Dienstag, 28. September, von 10 bis 17 Uhr am Jobcenter in Kempen, Arnoldstraße 13c, und am Donnerstag, 30. September, von 10 bis 16 Uhr am Jobcenter in Willich, Stahlwerk Becker 15.