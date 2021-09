Ehejubiläum in Schiefbahn : Marlies und Hans Kamps waren 1993 Niederheider Königspaar

Schiefbahn Seit 50 Jahren sind die beiden verheiratet. Gefunkt hat es auf dem Niederheider Schützenfest. Dort waren Marlies und Hans Kamps Jahre später das Königspaar.

Marlies und Hans Kamps feiern am heutigen Freitag ihre Goldhochzeit im engsten Familienkreis. Hans Kamps ist 86 Jahre alt, Ehefrau Marlies, geborene Reiter, ist 75. Sie stammt aus Neersen, er ist Ur-Schiefbahner. Das Paar lebt seit seiner Hochzeit in dem Verseidag-Haus an der Albert-Oedtker-Straße, das sein Großvater, ein Hausweber aus Fischeln, im Jahre 1898 bezogen hatte und das die Familie später erwarb. Marlies Kamps brachte einen Sohn mit in die Ehe, er ist 55 Jahre alt und lebt mit seiner Frau an der Hochstraße.