Aufruf von „Fridays for Future“ : Demos für den Klimaschutz im Kreis Viersen

Kreis Viersen In 80 Ländern und rund 350 deutschen Städten sind am Freitag Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Auch in Kempen, Willich und Tönisvorst hatten die lokalen Gruppen von „Fridays for Future“ dazu aufgerufen, sich zu engagieren und Plakate mitzubringen. In Kempen gab es ein Bühnenprogramm auf dem Burgparkplatz, in Willich gab es einen Marsch durch die Innenstadt, in Tönisvorst bildete sich auf dem Rewe-Parkplatz im Zentrum eine kleine Menschenkette.