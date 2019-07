Bundesweite Kampagne : In Willich acht Tonnen CO2 beim Stadtradeln eingespart

Willich Zum sechsten Mal hat die Stadt Willich beim „Stadtradeln“, der bundesweiten Kampagne des Klima-Bündnisses zum Klimaschutz und zur Radverkehrsförderung, teilgenommen.

Vom 25. Mai bis zum 14. Juni wurden in diesem Jahr erneut nicht nur in der Stadt Willich, sondern im gesamten Kreis Viersen möglichst viele Fahrradkilometer gesammelt. Insgesamt erradelten 236 Willicher Radler in 38 Teams im 21-tägigen Aktionszeitraum 55.240 Kilometer und konnten so im Vergleich zur Autofahrt fast acht Tonnen CO 2 vermeiden. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2015 (56.701 Kilometer) in diesem Jahr nur ganz knapp nicht erreicht.