Willich : Schüler entwickeln Ideen für die Volksbank

Willich Es ist ein Projekt mit Tradition und hat jetzt seinen Abschluss mit der Überreichung der Teilnahmeurkunden und den Siegerprämien gefunden. Zum nunmehr 15. Mal hatte die Volksbank Mönchengladbach Neuntklässler der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) eingeladen, sich an einer Denkfabrik zu beteiligen, bei der Schüler ihre Ideen einbringen können.

In diesem Jahr stand die Aktion unter dem Leitwort „War for Talents – wie kann eine Bank im Wettbewerb um Auszubildende bestehen?“.

Sechs Wochen hatten die Neuntklässler Zeit, Projekte und Maßnahmen zu entwickeln, die für die Genossenschaftsbank von Nutzen sein können, wenn sie in die Akquise um Lehrlinge einsteigen. Insgesamt beteiligten sich 22 Schüler, aufgeteilt in fünf Kleingruppen, an dem Projekt. Herausgekommen ist, dass die Kanäle der sozialen Medien noch mehr genutzt werden sollten, unter anderem mit kleinen Videos, die das Themenfeld Bank und die Ausbildung auf einfache Art und Weise vorstellen.