Anmelden zum Erkelenzer Stadtradeln : Aufs Fahrrad umsteigen und tonnenweise CO2 vermeiden

Erkelenz Die Stadt Erkelenz und der ADFC verfolgen mit der Teilnahme am bundesweiten Stadtradeln verschiedene Ziele. Jetzt werden Anmeldungen entgegengenommen.

Zum dritten Mal nimmt Erkelenz am bundesweiten Stadtradeln teil. Innerhalb von drei Wochen sollen dabei möglichst viele Fahrradfahrer so viele Kilometer wie möglich fahren, um einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. „2018 waren es 294 Radler und 74.619 Kilometer, die Erkelenz erreicht hatte. Damit wurden 10,6 Tonnen CO 2 vermieden“, erinnert Klimaschutzmanager Oliver Franz und ruft zur Teilnahme am dritten Stadtradeln vom 23. Juni bis 13. Juli auf.

Zur Idee gehört es, tägliche Fahrten mit dem Auto auf das Fahrrad zu verlagern. Zum Stadtradeln gehört aber auch, Lust aufs Fahrradfahren zu wecken, weshalb der ADFC und die Stadt Erkelenz innerhalb der drei Wochen mehrere Fahrradtouren anbieten. Die 30 Kilometer lange Eröffnungsfahrt erfolgt am Sonntag, 23. Juni, nach dem Open-Air-Gottesdienst zum Lambertusmarkt. Die Fahrradfahrer treffen sich dazu um 12.30 Uhr am Kölner Tor. An den Donnerstagen 27. Juni, 4. und 11. Juli werden ab 19 Uhr jeweils 30 Kilometer lange Feierabendtouren angeboten, die vom Erkelenzer Marktplatz aus starten. Zum Indemann geht es am Samstag, 29. Juni. Diese Tour ist 78 Kilometer lang und beginnt um 10 Uhr an der Rurbrücke in Hilfarth. Eine Überraschungstour des ADFC mit Einkehr wird für Sonntag, 7. Juli, geplant. Diese beginnt um 13.30 Uhr in Heinsberg bei der Volksbank und führt über eine Strecke von 35 Kilometern. Und zuletzt bereitet der ADFC eine Fahrt zum Krefelder Stadtpark und Stadtwaldhaus für Sonntag, 13. Juli, vor. Startpunkt für die 82 Kilometer ist um 10 Uhr in Wegberg an der Kirche St. Peter und Paul. Eingebunden in das Erkelenzer Stadtradeln-Programm ist außerdem der Niederrheinische Radwandertag am Sonntag, 7. Juli, bei dem regionweit ab 9.30 Uhr auf unterschiedlich lange Strecke gegangen werden kann.