St.-Bernhard-Gymnasium : Geschlossene Gesellschaft: Theater im Klassenzimmer

Schiefbahn „Wo sind die Handtaschen?“ Mit fragendem Blick schaut Vivienne Lorenz zu Anne und Gina hinüber, die gerade durch die Klassenzimmertür eingetreten sind. Die Oberstufenschülerinnen, beide in Schwarz gekleidet, stutzen kurz.

Ein zerknirschtes „Vergessen“ ist die Antwort. Aber ob Handtasche oder nicht – die Probe beginnt. Und dafür müssen Kai, ebenfalls dunkel gekleidet, und Jan, im Kellner-Outfit mit schwarzer Hose und Fliege sowie weißem Hemd steckend, erst einmal hinaus in den Flur gehen. Die Tür geht erneut auf, und beide treten über einen Stuhl auf die Bühne, die aus mehreren zusammengeschobenen Tischen vor der Tafel besteht. „Da sind wir also“, bemerkt Kai in Richtung des Kellners und mustert die drei Stühle, die auf der ansonsten kargen Bühne stehen. Er hat soeben in der Rolle des verstorbenen Garcia die Hölle betreten. Aber er bleibt dort nicht allein. Ines, gespielt von Anna, und Gina als Estelle folgen ihm kurze Zeit später.