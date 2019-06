Schiefbahn : Niederheide: Die Jungschützen standen im Mittelpunkt

Schiefbahn Schülerprinz ist Matthias Wolf. Die alte und neue Jungschützenkönigin heißt Nele Waaden. Brudermeister Johannes Bäumges ist stolz auf den Nachwuchs des Vereins.

„Wir waren sehr überrascht, wie gut die Mädels schießen können. Der Wettkampf war sehr spannend“, sagte der Werkstudent und angehende Wirtschaftsprüfer, der neben dem Schützenwesen auch die Zahlen liebt. Während draußen am Schießstand Schwitzen angesagt war, wurde die Frage, wer denn neuer Schülerprinz werden würde, im kühlen Keller des Bruderschaftshauses geklärt. Dass ein Mädchen das Rennen machen würde, stand sehr bald fest, da es nur zwei Bewerberinnen gab, zwei Fahnenschwenkerinnen. Nele Waaden kam mit dem Königssilber und verließ das Bruderschaftshaus am Abend auch wieder mit dem Königssilber, weil sie sich beim Schießen mit dem Luftgewehr auf eine Scheibe als die Treffsicherere erwies. Die 14-Jährige, die aus einer Schützenfamilie stammt, hat am kommenden Wochenende in Breyell die Chance, Diözesanprinzessin zu werden. Matthias Wolf hatte seinen Vorgänger Sascha Müllers entzaubert. Der war nicht nur Stadtjugendprinz, sondern auch Stadtjungschützenkönig, Bezirksprinz und Zugkönig, was ihm den Namen „Der, der immer trifft“ eingebracht hatte. Er hatte am Samstag die Chance vertan, Jungschützenkaiser zu werden.