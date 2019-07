Lossprechung : Zukunft im Bäckerhandwerk

Anrath Für 26 Bäcker und 36 Fachverkäufer im Bäckereihandwerk hat die Gesellenzeit begonnen. Im Anrath fand jetzt die Lossprechung der jungen Frauen und Männer statt.

Im großen Saal der Gaststätte Schmitz-Mönk in Anrath herrscht absolute Stille. Gerade hat Obermeister Rudolf Weißert die zukünftigen Gesellen gebeten aufzustehen. „Kraft meines Amtes als Obermeister der Niederrheinischen Bäcker-Innung Krefeld-Viersen-Neuss spreche ich Sie von den Pflichten des Lehrvertrages los und erhebe Sie hiermit in den Gesellenstand. Herzlich Willkommen in unserer Handwerkerfamilie“, sagt Weißert. Tosender Beifall setzt ein, und 62 frisch ernannte Gesellen in den Berufen Bäcker und Bäckereifachverkäufer sind glücklich. Ein Ziel ist erreicht, auf das die jungen Menschen über drei Jahre hinweg mit Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft hingearbeitet haben.

Viel Lob von Weißert für die geleistete Arbeit seitens der ehemaligen Lehrlinge sowie für das Engagement, mit dem Ausbildungsbetriebe und Schulen ausbilden und unterrichten. „In Deutschland gibt es 9021 Studiengänge, die an einer Hochschule zum Abschluss Bachelor führen. Darunter welche wie Life-Coaching, Fitnesswissenschaften, Food Sciences for inovation and authenticity oder luxury, fashion and sales management. Und was kann man damit machen? Nix“, sagt Axel Fuhrmann indes in seiner Festrede. Eine Aussage, die zu einem spontanen Applaus bei der Lossprechungsfeier führt. Dann geht der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf auf die Ausbildungsberufe in Deutschland ein, 326 an der Zahl, die allesamt mit einer Gesellenprüfung oder einer Facharbeiterprüfung enden. „Und was kann man damit machen? Alles! Sie können direkt gutes Geld verdienen, die Meisterprüfung anstreben, in der Wirtschaft neue Tätigkeiten ausüben“, fängt er an aufzuzählen. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche habe man bewiesen, dass man einen Beruf beherrsche, fügt er an.