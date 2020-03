Idee des Weseler Mehrgenerationenhauses : Für die Telefonkette werden Senioren gesucht

Wesel Das Mehrgenerationenhaus möchte eine Kommuniktions-Plattform ins Leben rufen und dafür Sorgen, dass einsame Senioren miteinander telefonieren. Interessenten, die eine Telefonkette organisieren und auch sonst helfen möchten, gibt es bereits. Nur fehlen noch die, die nach Kontakten suchen.

Was für eine tolle Idee: Damit vor allem ältere Menschen in Zeiten der Corona-Krise, in der sie vorsichtshalber so viel Zeit wie möglich in den eigenen vier Wänden verbringen sollten, nicht vereinsamen, möchte das Mehrgenerationenhaus (MGH) Im Bogen eine Telefonkette organisieren. Bedeutet in der Praxis: Ehrenamtliche Helfer des MGH sammeln die Rufnummern von Interessenten und giben diese an andere Interessenten weiter, die ebenfalls Lust haben, am Telefon über das Leben im Allgemeinen und sicher auch über alte Zeiten zu sprechen.