Labor wurde vermittelt : Corona-Test-Zentren sollen Montag wieder arbeiten

Das Gelände der Trabrennbahn in Dinslaken. Hier soll das Corona-Test-Zentrum laut einem Schreiben des Gesundheitsamtes Montag wieder arbeiten. Foto: Sina Zehrfeld

Dinslaken/Kreis Wesel Die Corona-Test-Zentren des Kreises Wesel in Dinslaken und in Moers sollen offenbar am Montag wieder an die Arbeit gehen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das auf Bitten des Gesundheitsamtes im Kreis Wesel über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein an örtliche Ärzte weiterverteilt wurde und das unserer Redaktion vorliegt.

Demnach werden ab Montag in Dinslaken wieder Abstriche an der Trabrennbahn genommen. In Moers geht das Corona-Test-Zentrum am Krankenhaus Bethanien wieder an die Arbeit. Während die Einrichtung in Dinslaken montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr arbeitet, läuft das Zentrum am Bethanien-Krankenhaus montags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. Patienten dürfen wie zuvor auch nur nach Überweisung durch den Hausarzt dorthin kommen.