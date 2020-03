Corona, Einzelhandel, Gastronomie : Ideen gegen Corona: Wie der Einzelhandel um Kunden kämpft

Krefeld Einzelhändler und Gastronomen entwickeln neue Wege zum Kunden und trotzen der Corona-Krise. Wir stellen Beispiele vor und laden zu einer RP-Solidaritätsaktion ein.

(vo) Zum Beispiel Lechner & Hayn: An dem Geschäft an der Rheinstraße weist ein Aushang auf die Umstände für die Schließung hin – und darauf, dass man Waren und Dienstleistungen des Geschäfts sehr wohl weiter in Anspruch nehmen kann. Ansprechbar ist das Unternehmen auf allen Kanälen (Telefon, Mail, Whatsapp), Lieferung frei Haus erfolgt ab 15 Euro. „Lasst uns die Zeit gemeinsam überstehen und – und bleibt gesund“, steht da noch neben einem Herzchen.

So wie Lechner & Hayn machen es viele Händler und Gastronomen; sie sind im Einsatz, liefern aus – doch all das hat sich zu wenig herumgesprochen. Beim Traditionsgeschäft Strümpfe Stelkes kann man auch Online bestellen (www.stelkes.de), bei Intersport Borgmann kann man sich telefonisch beraten lassen, bestellen und die Waren liefern lassen (www.intersport-borgmann-krefeld.de). Das Gleiche gilt für den Brautmodenladen Maleika an der Königstraße (Tel. 02151/1525511).

Auch Klein- und Familienunternehmen sind kreativ: Das Geschäft winzigGross von Familie Tappert liefert Überraschungstüten für Kinder. Bei facebook und Instagram ist eine Auswahl zu sehen; Tel. 0177.3782463.

Der Caterer Salt N Pepper von Mia Cucuz liefert frische, regionale Küche ab einem Bestellwert von Euro 15,- nach Hause. Bei www.snp-catering.de reinschauen, bestellen über Tel. 0162.9411185 oder info@snp-catering.de

Franken Eis liefert Eis und Shakes ab 10 Euro zwischen 12 und 19 Uhr aus (Speisekarte unter: www.franken-eis.de. Tel. 66974).

Die Bockumer Buchhandlung von Reiner Volkmann & Team nimmt Bestellungen auf (Tel. 1585851), die in der Postagentur Wenders (Uerdingerstr. 612) abgeholt werden können. Kostenfreier Versand geht auch. Stöbern ist möglich unter www.bockumbuch.de.

Auch die Goldschmiedin Caroline van Gemmern-Velmans liefert aus (www.carovelmans.com; Tel. 953686).