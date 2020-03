Interview Ulrike Westkamp und Johannes Opgen-Rhein : „Kleinere Läden unterstützen“

Info

City-Stärkung Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther, Ratsherr in Wesel, hat seine Forderung untermauert, freies Parken in der City umzusetzen. Andere Städte wie etwa Düsseldorf würden diesen Weg ebenfalls gehen. Die Innenstadt müsse auch nach der Corona-Krise so attraktiv wie möglich gemacht werden, fordert Reuther. Deshalb begrüßt er auch, dass die Marktlinie vorerst doch nicht gestoppt werden soll, wie dies der SPD-Fraktionschef Ludger Hovest gefordert hatte. Dies sei in Corona-Zeiten nicht das richtige Signal für die Wirtschaft, sagte Reuther.