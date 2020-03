Hamminkeln : Im Märzen der Brauer . . .

Wilhelm Kloppert zeigt eine Schale mit der alten Sorte Braugerste, die im Trocknungsschrank fürs Mälzen vorbereitet wird. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Braumeister Wilhelm Kloppert aus Hamminkeln setzt auf Nähe zum Produkt und Gefühl für die Natur. Dabei können Interessenten Gerste und Hopfen selbst anbauen. Das Bier wächst sozusagen im eigenen Garten.

Wilhelm Kloppert öffnet den großen Kühlschrank, der eigentlich ein Trocken- und Reifeschrank ist. Die Braugerste nähert sich dem richtigen Trocknungs- beziehungsweise Feuchtigkeitsgrad und hat bereits gekeimt. Der Brau- und Mälzmeister – auf diese Kombination kommt es an – und Chef der alteingesessenen Feldschlösschen-Brauerei von 1852 beginnt, zu erzählen. Er begeistert sich für Gerste und Hopfen aus eigenem Anbau, für das er Saatgut für jedermann bereithält, erzählt vom Verfahren, das er in besonderen Kursen weitergibt, und er weiß, wie man verschiedene Malze herstellt und den Hopfen wachsen lässt. Doch wer ernten will, muss auch säen. Wilhelm Kloppert hat dafür ein Kinderlied umgereimt: „Im Märzen der Brauer sein Bierchen anpflanzt.“

Er hat unlängst die Aktion „Braugerste“ gestartet. In kleinen Mengen bietet seine Niederrheinisch-Westfälische Braumanufaktur an der Brauereistraße Saatgut und Hopfenpflanzen an. Der Braumeister ist auch bekannt für seinen Weg, regionale Produkte zu fördern und die „Genussregion Niederrhein“ anzuschieben. „Das Interesse am Saatgut ist da“, sagt Wilhelm Kloppert. Die Braugerste könne auf eigenen Flächen oder im eigenen Garten wachsen, gehegt und gepflegt sei sie dann im Herbst erntereif. „Dann wird gemälzt, und dann brauen wir Bier daraus“, sagt er. Die Hobbybrauer könnten dann erleben, wie ihr Bier im Garten wachse. Und dass es auch viel Arbeit bedeute, um zum Ziel zu kommen.

Info Wissenschaftliches Projekt gestartet Altes Getreide Ein wissenschaftliches Projekt zum Anbau von Back- und Braugetreide ist gestartet und wird auch von der Stadt Hamminkeln begleitet. Gefördert wird es aus Mitteln des Landes NRW. Ziel ist es dabei, alte Getreidesorten in Wasserschutzgebieten zu testen. Alte Sorten eignen sich als Schutz gegen Nitratauswaschung. Ihr Ertrag ist allerdings gering, regionale Vermarktung könnte das mit besseren Preisen ausgleichen, heißt es. Hefe selbermachen Wilhelm Kloppert weiß, wie man Hefe selbst herstellen kann: „Eine Flasche Feldschlösschen Malz Klassik aus Hamminkeln in ein steriles Gefäß schütten, Kohlensäure durch leichtes schütteln – nicht rühren – minimieren und eine Tüte Hefe dazu. Mit Alufolie abdecken und ab damit in den Kühlschrank stellen.“ So, sagt er, könne man sich seine eigene Hefe heranziehen. Wer backen will, sollte nicht alles nehmen, sondern den Rest wieder – wie oben beschrieben – „mit Malzbier bei Laune halten.“ Das Schöne sei, dass es vermutlich noch einen Rest Malzbier in der Flasche gebe. „Den darf dann jeder zur Belohnung austrinken.“

Wobei Bier nicht gleich Bier und Malz nicht gleich Malz ist. So können aus der Ernte Karamelmalz, Pilsenermalz oder ein leichtes Münchener Malz entstehen. „Beispielsweise. Eine interessante Geschichte. Die Vorarbeit ist, dass man das Getreide auf ganz natürliche Weise behandelt“, sagt Mälzer Kloppert, der im Herbst die entsprechenden Vermälzungskurse anbietet. Ein Thema ist dann auch, „wunderbares Backmalz“ herzustellen, damit lässt sich aromatisch und sehr schmackhaft backen.Dabei geht es nicht darum, große Mengen zu produzieren. 150 Gramm Saatgut reichen für zehn Quadratmeter Anbau von Gerste, was wiederum nach dem Mälzen 20 Liter Bier ergibt.