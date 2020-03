Versuchtes Tötungsdelikt in Wesel : Ehestreit eskaliert - 25-Jährige verletzt Mann mit Messer

Ein Polizeieinsatz an der Honnerbachstraße in Wesel. Foto: Arnulf Stoffel

Wesel In Wesel hat es am späten Donnerstagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Eine Ehefrau hatte ihren Mann mit einem Messer gestochen. Der Mann schwebt nun nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei hat am Freitagmittag Hintergründe zu einem versuchten Tötungsdelikt geliefert, das sich am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr an der Honnerbachstraße ereignet hat.

Eine 25 Jahre alte Frau hat demnach ihren 40-jährigen Mann mit einem Messer am Oberkörper verletzt. Die Polizei geht von einem Ehestreit aus.