Zusammenhalt trotz Krise : Kita betreut Kinder per Videobotschaft

Kindergartenleiterin Inga Weber (links) und Gründerin Hildegard Piocha an dem Baum vor der Regenbogen-Kita, der mit dem in virtuellen Bastelstunden angefertigten Osterschmuck der Kinder geschmückt ist. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Erzieherinnen im Kindergarten Regenbogen Hamminkeln haben Wege gefunden, um auch in der Corona-Kkrise ihre Arbeit und die Freude der Kinder zusammenzubringen – und zwar virtuell.

In diesen Zeiten voller neuer Anforderungen und Verunsicherungen hat die Redaktion ein Brief der Mitarbeiterinnen des Vereins Kindergarten Regenbogen Hamminkeln erreicht. Obwohl die Kita geschlossen ist und es auch keine Notbetreuungskinder gibt, ist das Team um Leiterin Inga Weber voll in Aktion. Es hat besondere Wege gesucht, mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Erzieherinnen für sie da sind. Das wiederum finden die Eltern außerordentlich gut, und deshalb berichten sie gerne darüber. „Das Team fühlt sich verantwortlich, es macht seinen Job weiter, eine tolle Sache“, sagt Esther Schlebes vom Regenbogen-Vereinsvorstand. Die Kinder seien sehr dankbar dafür.