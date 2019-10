Zusammenstoß bei Überholmanöver : Vier Verletzte bei Frontalunfall in Wesel

Wesel Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Wesel sind am Sonntag vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein zweijähriges Kind.

ie Emmericher Straße (L 7) bei Flüren blieb am gestrigen Sonntag gut drei Stunden lang gesperrt. Der schwere Unfall hatte sich in Höhe des Hauses Nummer 190 ereignet. Gegen 14.30 Uhr war es auf halber Strecke zwischen Heideweg und Bislicher Straße zu einem Zusammenstoß gekommen. Dabei wurde eine Frau (34) aus Wesel schwer verletzt. Sie musste per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Auch drei weitere Beteiligte wurden schwer verletzt.