Unfall um 6.30 Uhr : Bei Zusammenstoß von Personentransportern: Neun Verletzte in Bergerfurth

Bei Zusammenstoß von Personentransportern: Neun Verletzte in Bergerfurth

Aufräumarbeiten auf der Unfallkreuzung in Bergerfurth.

Bergerfurth In Bergerfurth hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Neun Personen wurden verletzt.

Schwerer Unfall in Wesel: Am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr sind auf einer Kreuzung im Stadtteil Bergerfurth zwei Personentransporter auf der Kreuzung Bergerfurther Straße/Bergen kollidiert. Neun Personen wurden verletzt, die schwere der Verletzungen wird noch ermittelt. Zum genauen Unfallhergang könne man noch keine Angaben machen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Krankenwagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser der Region. Die Kreuzung war zeitweise nicht befahrbar, eine Umleitung erfolgte über Bislich und Flüren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.