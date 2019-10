Polizei meldet Delikt in Hamminkeln

Hamminkeln Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Caravan der Marke Fendt, Typ 515 aus dem Jahr 2015.

In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr, haben Unbekannte von einem Firmengelände am Heidkampweg einen Wohnwagen entwendet. Es handelt sich um einen weißen Caravan der Marke Fendt, Typ 515 aus dem Jahr 2015. Hinweise an Tel. 02852 / 966100.