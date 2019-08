Kreis Borken : Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß mit Krankentransportwagen

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa

Velen Bei einem Unfall mit einem Krankentransportwagen im Kreis Borken sind zwei Menschen gestorben. Ein Auto war am Mittwochnachmittag aus ungeklärter Ursache in Velen im Münsterland in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei berichtete.

Der Pkw kollidierte dort mit dem Krankentransportwagen, in dem ein Rollstuhlfahrer transportiert wurde. Der Rollstuhlfahrer und der Autofahrer starben. Die Person, die den Krankentransportwagen gesteuert hatte, erlitt nach Angaben eines Polizeisprechers einen Schock. Weitere Angaben zur Identität des Fahrers oder der Fahrerin lagen zunächst nicht vor. Auch weitere Details wie das Alter der beiden Opfer waren zunächst nicht bekannt.

(seda/dpa)