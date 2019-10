Programm in Hamminkeln : Neujahrskonzert wird neue Tradition

Hamminkeln Wiener Melange im Dreivierteltakt: Im Hamminkelner Ratssaal geht es musikalisch beschwingt ins Jahr 2020. Die Zusammenarbeit mit der musiklandschaft-westfalen wird fortgeführt.

Wenn was am Niederrhein drei Jahre hält, wird es schon zur Tradition. So sieht es auch mit dem Hamminkelner Neujahrskonzert aus, das zum dritten Mal im akustisch und atmosphärisch gut geeigneten Ratssaal stattfindet. Über diese konzertante Konstante im mit klassischer Musik nicht gerade verwöhnten Hamminkeln freuten sich am Freitag bei der Vorstellung des Programms Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) und Dirk Klapsing, Intendant von musiklandschaft-westfalen. Am Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr ist es wieder soweit. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Der Verwaltungschef berichtete davon, dass es schon Bestellungen gab, bevor die Tickets gedruckt waren. Ein Kennzeichen dafür, dass die Veranstaltung wieder ausverkauft sein wird.