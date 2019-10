Unfall in Viersen-Dülken : Zusammenstoß auf der Kreuzung

Unfall in Viersen-Dülken

Eine 69-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall am Dienstagmittag laut Polizei verletzt. Foto: Michael Scholten

Viersen (mrö) Eine 69-jährige Radfahrerin aus Viersen-Dülken ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mittelte, fuhr die Frau gegen 11.50 Uhr auf dem Radweg der Bodelschwinghstraße in Richtung Waldnieler Straße.

Auf dem Buscher Weg fuhr zur selben Zeit ein 56-jähriger Autofahrer aus Nettetal in Richtung Bodelschwinghstraße. Pkw-Fahrer und Radfahrerin hielten an der Kreuzung zunächst an, fuhren dann aber zeitgleich weiter und stießen zusammen.