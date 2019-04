In der Dell : Motorrad gerät in Pflanzenfett-Pfütze

Wesel Wesel An einem der ersten sonnigen Wochenenden freuen sich Motorradfahrer auf einen Ausflug mit ihrem geliebten Fahrzeug. Doch in Wesel wartete am gestrigen Sonntagmorgen auf einen 45-Jährigen eine böse Überraschung.

Gegen 9.40 Uhr war der Motorradfahrer aus Wesel auf der Straße „In der Dell“ unterwegs als seine Maschine ins Schlingern geriet. Auf der Straße lag eine Öllache. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um Pflanzenfett. Der 45-Jährige konnte sein Motorrad unter Kontrolle bringen, er verletzte sich dabei jedoch am rechten Knie.

Wer kippt Pflanzenfett auf die Straße? Die Polizei sucht Hinweise in diesem ungewöhnlichen Fall, Kontakt unter der Telefonnummer 0281 1070

(ots)