Hamminkelner Kinder führen Musical auf : Piraten entern die Grundschule

Hamminkeln Eine Gemeinschaftsleistung: Kinder der Grundschule Hamminkeln präsentieren ein Musical.

Im Forum der Hamminkelner Gesamtschule ankert die „Esmeralda“. Vom Band ertönt fetzige Musik vom Waterkant-Rocker Achim Reichel. Das „Aloha Heja He“ passt zum liebevoll und plastisch gestalteten Bühnenbild. Die Kinder der Musical AG der dritten und vierten Schuljahre an der Gemeinschaftsgrundschule Hamminkeln haben den Veranstaltungsraum in der nahen Gesamtschule geentert, und sie bewegen sich gekonnt rund um den Mast des Piratenschiffes auf der Bühne. Die Texte sitzen schon gut. Chor und Solisten probieren ihre Stücke. Da ist Motivation und Spaß im Spiel. Es handelt sich um eine von zwei Technik- und Bühnenbildproben für das Musical „Das geheime Leben der Piraten“.

„57 von 125 Schülern der Klassen machen mit, die Musical AG erfreut sich großer Beliebtheit“, sagt Schulleiterin Andrea Böhm, die auch ausgebildete Musikerin ist. Es handelt sich um das zwölfte Musical in 13 Jahren an der Schule. Am Anfang 2007 stand eine kleine Gruppe – nur Mädchen. Von Jahr zu Jahr steigerte sich das Interesse, immer mehr Jungen hatten Spaß, auf der Bühne zu stehen.

Termine Das Musical „Das geheime Leben der Piraten“ wird aufgeführt am Mittwoch, 10. April, und Donnerstag, 11. April, jeweils um 17 Uhr, im Forum der Gesamtschule an der Diersfordter Straße.

Die Elternschaft engagiert sich stark an der Gemeinschaftsgrundschule, die sogenannte Backstagegruppe ist das Aushängeschild. Bis zu 15 Teilnehmer treffen sich mehrere Monate vor dem Musical-Auftritt. Danach entwerfen und realisieren sie in Eigenregie Bühnenbild und Kostüme. In detailgetreuer Arbeit wurden hinreißende Kostüme gestaltet, Plakate und Einladungen entworfen. Die Bühnenbildtruppe bemalte Sperrholzplatten in der Manier alter Piratenfilme. Hausmeister Andreas Schlebes, unterstützt durch Konrektorin Susanne Mindthoff, sorgt für den Ton. Zwei Gesamtschüler von der Technik AG kümmern sich um das Licht.