Jannik Schmidt und Lukas Mautz : Eimers – die Azubischmiede der Region

Jannik Schmidt (l.) hat seine Lehre als innungsbester Elektroniker mit der Höchstpunktzahl beendet. Lukas Mautz (r.), sein Kollege bei Eimers, gehört ebenfalls zu den besten Prüflingen. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln/Wesel Das Elektrounternehmen in der Brüner Unterbauerschaft ist bekannt für seine gute Ausbildung. Zwei Lehrlinge waren jetzt erfolgreich.

Von Klaus Nikolei

Bei Elektro Eimers in der Brüner Unterbauerschaft ist die Freude groß. Denn mit Jannik Schmidt (19) und Lukas Mautz (26) gehören gleich zwei neue Gesellen zu den fünf besten Lehrlingen der Region. Während der Lossprechungsfeier der Innung für Elektro- und Informationstechnik in Rheinberg wurde Jannik Schmidt als bester Prüfling überhaupt ausgezeichnet. Außerdem landete der Elektroniker beim Wettbewerb des Deutschen Handwerks im Bereich Energie- und Gebäudetechnik auf einem einem hervorragenden zweiten Platz.

Klar, dass die Firmenchefs Alfred Eimers (75) und dessen Sohn Axel (47) sehr stolz sind auf den Nachwuchs. Wobei Elektro Eimers für seine gute Ausbildung bekannt ist. 2011, 2014, 2016 und auch 2019 stellte das Unternehmer den Innungsbesten Lehrling.

Info 165 Lehrlinge wurden in 50 Jahren ausgebildet Mitarbeiter Elektro Eimers, Spezialist für Mittelspannungs-Schaltanlagen, Automatisierungstechnik und Notstromversorgungsanlagen, hat 137 Mitarbeiter, davon 14 Lehrlinge. Lehrstellen Für das im August beginnende Ausbildungsjahr gibt es noch freie Stellen. Infos unter www.eimers.de

Obwohl die beiden neuen Gesellen sieben Jahr trennen, haben sie beide doch viel gemeinsam. Beide interessieren sich von Kindesbeinen an für Technik und hatten in der Schule gerade an den Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fächern besonderen Spaß. Und natürlich wurden beide nach Ende ihrer Lehrzeit übernommen. Wobei Jannik Schmidt Ende des Jahres mit der einjährigen Meisterschule beginnt und dabei von Eimers finanziell gefördert wird.

Lukas Mautz hingegen wird neben der Arbeit an zwei Abenden pro Woche die Technikerschule in Bocholt besuchen. Dass er 26 ist, zeigt, dass er vor der Lehre schon etwas anderes gemacht hat. „Nach dem Abitur habe ich Maschinenbau in Braunschweig studiert“, erzählt der Hamminkelner. Doch nach einigen Semestern stellte er fest, dass ihm das Studium zu theoretisch ist. Es zog ihn zurück in die Heimat.

Über ein Stellenangebot bei der Agentur für Arbeit kam er schließlich zu Eimers. „Eigentlich logisch“, sagt Axel Eimers und lacht. „Er ist schließlich hier aufgewachsen.“ Tatsächlich haben Mautz’ Eltern drei Jahre lang mit ihrem ersten Kind im Dachgeschoss des Hauses der Familie Eimers gewohnt. Erst als sich erneut Nachwuchs ankündigte, zog die junge Familie in eine größere Wohnung. Schmidt, der schon als Kind mit dem Fischer-Technik-Baukasten seine Vaters gespielt hat, kam durch seinen Großonkel auf die Idee, eine Lehre zum Elektroniker zu absolvieren. Denn der war viele Jahre bei Eimers tätig. Das europaweit tätige Unternehmen (siehe Infobox) leidet, wie so viele andere Handwerksbetriebe, unter fehlenden Bewerbern. „Dabei werden bei uns vor allem Wartungsarbeiten an Wochenenden besonders entlohnt, es gibt Weihnachts- und Urlaubsgeld und ein prima Betriebsklima“, sagt Axel Eimers. Die beiden ausgezeichneten Gesellen nicken. Außerdem, sagt der 47-Jährige, seien seine Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. Immer wieder verliere er gute Leute an Stadtwerke und Energieversorger in der Region. „Die lernen unsere Leute kennen, weil wir Auftragnehmer sind. Und dann werben sie sie ab.“

Um die so entstehenden Lücken mit eigenem Nachwuchs zu füllen, braucht es natürlich geeignete Bewerber. Die seien allerdings rar, bedauert Axel Eimers. „Wir könnten problemlos zum 1. August noch vier bis fünf Leute einstellen“, sagt er. Zwei Lehrverträge sind bislang unterzeichnet.

Und welche Voraussetzungen müssen Bewerber mitbringen? Alfred Eimers sagt: „Gute oder auch befriedigende Noten in Mathe und Physik, techisches Verständnis und Freude an der Arbeit.“ Gerne nimmt Elektro Eimers Schülerpraktikanten. „Am besten, die jungen Leute kommen nicht nur einen Tag, sondern eine oder auch zwei Wochen zu uns“, betont Axel Eimers.