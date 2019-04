Brückenabrissarbeiten in Wesel und Hamminkeln : A 3-Sperrung: Chaos ist ausgeblieben

Aus der Vogelperspektive: Dieses Foto vom Brückenabriss Horster Weg auf der Grenze zwischen Wesel und Hamminkeln erinnert ein wenig an eine Modelleisenbahn-Landschaft. Die dicke Sandschicht hat dafür gesorgt, dass herabfallende Betonteile die Fahrbahn nicht beschädigen. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Wesel/Hamminkeln Problemlos sind die Abrissarbeiten an den beiden Brücken Horster Weg beziehungsweise Heckenweg in Hamminkeln und Wesel am Wochenende verlaufen. Zu größeren Staus kam es nicht. Die A 3 ist ab Montag, 5 Uhr, wieder frei.

Das befürchtete Verkehrschaos ist ausgeblieben: Obwohl am Wochenende die Autobahn 3 zwischen Wesel und Emmerich in beiden Richtungen an mehreren Stellen sperrt war und der Verkehr über Bundes- und Landesstraßen umgeleitet werden musste, gab es zwar ein höheres Verkehrsaufkommen, aber vergleichsweise wenige Staus. Das haben übereinstimmend Sprecher der Autobahnpolizei, der Kreispolizeibehörde und des Landesbetriebes Straßen NRW auf Anfrage erklärt. Ab Montag, 5 Uhr, sei die A 3 wieder komplett frei, so Straßen NRW.

Mehrere Schaulustige haben das Spektakel am Heckenweg aus sicherer Entfernung verfolgt und dabei Fotos geschossen. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Am Samstag waren zwischen der Anschlussstelle Emmerich und Emmerich-Ost in der Brückenbaustelle Speelberger Straße neue Fertigteile aufgelegt worden. Am Samstag und Sonntag wurde zwischen Rees und Hamminkeln die Brücke Heckenweg komplett abgerissen. Und zwischen den Anschlussstellen Hamminkeln und Wesel wurde das Brückenbauwerk Horster Weg entfernt. Die Brücken aus den 60er Jahren trugen nur eine Last von 16 Tonnen. Die neuen Bauwerke, die nun innerhalb der nächsten sechs Monate erreichtet werden sollen, können 40 Tonnen tragen. Wegen der Neubauten wird es wahrscheinlich vom 14. bis 17. Juni erneut zu einer Sperrung der A 3 kommen.

Auch die Arbeiten am Heckenweg in Hamminkeln gingen vergleichsweise flott voran. Foto: Arnulf Stoffel (ast)