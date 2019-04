Schermbecker Gesamtschüler : Viel Beifall im You für das Poetry-Slam-Theater

Ins Poetry Slam-Theater im YOU luden Rebecca Riffer, Kerstin König, Paula Lensing und Martin Buchmüller (sitzend v.l.) ebenso ein wie Konstantin Spyrou (stehend l.), Phil Aschenbrenner (stehend 3.v.r.), Alexandra Stauch (r.) und der Projektleiter Julian Gauda (2.v.r.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Im Jugendheim You in Schermbeck fand jetzt ein ungewöhnlicher Poerty Slam statt. Auf der Bühne standen Schüler der Schermbecker Gesamtschule, die für ihre witzigen und kunstvollen Texte viel Beifall erhalten haben.

Ihren fünften Poetry Slam präsentierten Schüler der Gesamtschule Schermbeck am Donnerstagabend im Jugendheim You in einer veränderten Form. Während bislang die Schüler nacheinander ans Mikrofon traten und anschließend ein Wettbewerbs-Sieger ermittelt wurde, verzichteten die Jugendlichen diesmal auf den Wettbewerbscharakter. Stattdessen luden sie gemeinsam zu einem Poetry Slam-Theater ein.

Auf die zweistündige Präsentation hatten sich Rebecca Riffer, Kerstin König, Paula Lensing, Martin Buchmüller, Konstantin Spyrou, Phil Aschenbrenner und Alexandra Stauch in monatelanger Arbeit mit ihrer Deutschlehrerin Sandra Czechleba (-Rosorius) und dem Projektleiter Julian Gauda vorbereitet.

Drei Szenarien bildeten im You den Rahmen für die sprachlichen Kreationen der Schüler. Eine Bushaltestelle, ein Einkaufszentrum und eine Bibliothek waren mit einfachen Mitteln aufgebaut worden. Sie dienten als Kulissen für den Vortrag von Texten, die sich mit Beobachtungen an den jeweiligen Orten befassten. „Reden ist nicht genug“, hieß das Motto für alle Texte. Der Beifall der Zuschauer war der beste Beweis für die gelungene sprachliche Umsetzung.

In den Texten ging es den Schülern darum zu zeigen, dass hinter den oftmals trivial erscheinenden Vorgängen viel Spielraum bleibt für Reflexionen, Träume, Wünsche und Sehnsüchte, fürs Nachdenken über Fehler des menschlichen Handelns und Chancen, sich von beengenden Zwängen des Lebens zu befreien.

Dazu gehörten Kirsten Königs Betrachtungen zum Smartphone als Freund und Feind zugleich, Paula Lensings Suche nach dem unsichtbaren Elefanten als Symbol für Menschen mit unangenehmen Eigenschaften und Konstantin Spyrous Erfahrungen, dass die Verärgerung über das Zuspätkommen eines Busses wenig bringt, wenn man selbst die Abfahrt verschläft. Paula Lensing nahm die Zuschauer mit in eine Welt voller Druck und Stress. Rebecca Riffer nahm sie mit in die Bibliothek, die ein Reich für grenzenlose Träume darstellt. Alexandra Stauch machte sich an der Bushaltestelle fantasievolle Gedanken über eine denkbare Beziehung zu einem jungen Mann, der wenig später die Straße überquerte, um seinen Freund innig zu umarmen.