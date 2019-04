Immer dienstags : Suppen auf Rädern

Auf dem Parkplatz von Zweiradmechaniker Michael Mallach (r.) steht TV-Koch Tom Waschat immer dienstags und bietet dort an seiner Ape Suppen an. Foto: Klaus Nikolei

WeseL Der bekannte Weseler TV-Koch Tom Waschat („Der Pottkoch“) hat eine Suppenmanufaktur gegründet und bietet immer dienstags vor Zweirad Mallach am Südring drei Eintöpfe an, die er mit seiner dreirädrigen Ape transportiert.

Auf der Ladefläche der Ape (Elf PS, Baujahr 2007), die Waschat liebevoll Roberta getauft hat, stehen mehrere Edelstahl-Thermobehälter und drei elektrische Suppentöpfe, sogenannte Chafing Dishes. Darin werden Eintöpfe heiß gehalten, die er in der neuen Industrieküche seines Hauses an der Schillstraße zubereitet hat.

Im Handel Tom Waschat hat zwei Bücher geschrieben: „Tom Waschat unterwegs“ (Mercator-Verlag), in dem er Rezepte von Menschen veröffentlicht, die er bei seinen Reisen kennengelernt hat, und „Richtig stottern 2.0“, an dem auch seine Partnerin Dagmar Gräf mitgewirkt hat.

Eigentlich hatte sich Waschat vom stressigen Koch-Beruf verabschiedet. Nach einer Ausbildung zum Coach unterstützt er mit Hilfe von Hypnose erfolgreich Stotterer auf dem Weg zum flüssigen Sprechen. „Doch fünf Tage vor Weihnachten habe ich mir gesagt, dass die Arbeit als Coach und Hypnotiseur schon Freude bereitet. Aber irgendwie fehlt mir das Rühren.“ Und so kam er auf die Idee, die Waschat Suppenmanufaktur zu gründen und sich mit einem Foodtruck ein zweites Standbein zu schaffen. Im Internet fand er seine Roberta in der Nähe von Bielefeld. Dort hatte sie viele Jahre einem Bäcker gute Dienste geleistet.

In ihrem neuen „Leben“ ist Roberta nun als Mini-Food-Truck im Einsatz. Dienstags steht Waschat mit ihr also nun immer bei Mallach. „Beim ersten Mal habe ich fünf Suppen verkauft. Beim zweiten Mal schon mehr als doppelt so viele.“ Sein Ziel sind 50 Portionen. Sollte etwas übrig bleiben, hat er im Freundes- und Bekanntenkreis dankbare Abnehmer. Ansonsten wird er mit seiner Roberta nur auf Bestellung bei Kunden im Umkreis von 50 Kilometern vorfahren, die eine größere Gruppe von mindestens knapp 20 Gästen zu verköstigen haben. Am heutigen Samstag ist er in Xanten und hat 300 Portionen an Bord.