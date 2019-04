Projekt in Drevenack : Landwirte sammeln für Blumenwiese

Landwirt Kai Brunßen bei der Arbeit: Am Parkplatz des Landhaus-Cafés Selders in Drevenack ist für die Blumenwiese Platz. Foto: Martin Büttner

Hünxe Eine Woche war für das Projekt von der Schule für Agrarwirtschaft in Borken vorgegeben. Nach dem großen Zuspruch aus der Gemeinde Hünxe wollen die Jugendlichen bis zur Anpflanzung weiter Geld sammeln.

Kai Brunßen: Landwirt, blonde Haare, große Statur, 21 Jahre alt. Für sein Alter wirkt der Drevenacker sehr erwachsen. Er spricht von einer Landwirtschaft im Einklang mit der Natur, von Pflanzenschutz, von Anpacken anstatt von leeren Versprechen. Auf dem Familienhof ist er Juniorchef. Als er und vier seiner Kollegen von der Fachschule für Agrarwirtschaft in Borken die Aufgabe bekamen, ein eigenes Projekt im Team zu entwickeln, packten die fünf zusammen an. Eine Blumenwiese sollte in Drevenack entstehen – die Fläche stellen Landwirte zur Verfügung, das Saatgut bezahlen die Bürger durch Spenden. Eine Woche sollte das Projekt laufen, so schreibt es die Schule vor. Die fünf Landwirte stießen auf so viel Zuspruch, dass sie es auf einen Monat ausgedehnt haben.