Wettbewerb startet am 6. Mai : Wer wird der Stadtradler-Star?

Hamminkeln Hamminkeln möchte den Sieg vom Vorjahr wiederholen. Die Konkurrenz ist diesmal größer.

Man darf gespannt sein, wie sich Hamminkeln als Titelverteidiger auf Kreisebene in diesem Jahr schlägt. Längst ist es in der größten Flächengemeinde des Landes Ehrensache, beim Radfahr-Wettbewerb „Stadtradeln“ in die Pedale zu treten. Zeitgleich mit zehn weiteren Kommunen im Kreis Wesel wird Hamminkeln vom 6. bis zum 26. Mai um die Wette strampeln. Moers und Dinslaken radeln separat. Die Konkurrenz ist größer geworden, selbst das bisher abstinente Wesel steigt in den Sattel. Erstmals sind alle 13 Städte und Gemeinden im Kreis Wesel dabei und wollen die Eine-Million-Kilometer-Marke knacken. Letztes Jahr waren es elf Kommunen. Das Ziel Hamminkelns: den Titel als Gewinner im Kreis Wesel verteidigen.