An der Pastor-Bölitz-Straße : Ärger über Schandfleck am Tor zur Stadt

Vor einem Mehrfamilienhaus an der Pastor-Bölitz-Straße lag mehrere Tage der Sperrmüll. „Das geht gar nicht“, heißt es beim Ordnungsamt. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Immer wieder lagern Bewohner eines Mehrfamilienhauses unweit des Dom ihren Sperrmüll tagelang vor der Haustür.

Von Klaus Nikolei

Tagelang lag vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Pastor-Bölitz-Straße, nur einen Steinwurf vom Willibrordi-Dom entfernt, ein buntes Sammelsurium. Alte Schränke, Farbeimer, Reifen, Ledersessel und ausrangierte Fahrräder sorgen für Verärgerung bei Passanten. Von einer „wilden Müllhalde“ sprachen Leser. Und warnten von der Gefahr, dass dort womöglich jemand den seit Tagen vor dem Haus liegenden Sperrmüll anzünden könnte. Die Folgen eines Brandes möge man sich lieber nicht ausmalen, hieß es. Auch Friedhelm Heinzen, Wesels ehrenamtlicher Behindertenvertreter der Stadt, war von mehreren Leuten auf den Müllhaufen hingewiesen worden, der am „Einfallstor in die Innenstadt einen denkbar schlechten Eindruck auf Besucher macht“, wie Heinzen sagte. Seit Freitagnachmittag ist der Unrat weg. Doch damit ist die Geschichte vermutlich nicht zu Ende. Denn es ist nicht das erste Mal, dass vor dem Haus Sperrmüll über mehrere Tage gelagert wurde.

Der Stadt Wesel war der Schandfleck bis Freitagmittag nicht bekannt. Nicole Ruthert, Teamleiterin beim Ordnungsamt, informierte nach dem Hinweis unserer Redaktion die Sadtwacht, die von dem Sperrmüll ein Foto gemacht hat. „Da Situation dort ist sehr unschön. Das geht gar nicht, das sollte so nicht sein“, so Ruthert. Weil sich der Sperrmüll auf Privatgelände befindet und von dem Abfall „keine Gefahr ausgeht“ sei nicht das Ordnungsamt, sondern die Abfallbehörde beim Kreis Wesel zuständig. „Hier handelt es sich ganz offensichtlich um einen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Abfallbehörde ist deshalb in der Lage, den oder die Hauseigentümer beziehungsweise den Verursacher zur Beseitigung der Abfälle aufzufordern und gegebenenfalls ein Bußgeld zu verhängen“, erklärt Nicole Ruthert. Sie fügte hinzu, dass sie den Kreis mittlerweile über den Fall in Kenntnis gesetzt habe.

Doch dazu kam es nicht. Auf Anfrage erklärte Ulrich Streich, der Leiter des städtischen Betriebes ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen), dass er mittlerweile mit dem Hausverwalter Kontakt aufgenommen habe. Daraufhin habe dieser eine Expressabholgung beantragt. Heißt: Mitarbeiter des ASG seien, so Streich, am Freitagnachmittag vorgefahren, um den Unrat zu entsorgen. Die Kosten in Höhe von 98 Euro würden dem Verwalter, der immer nur auf Druck reagieren würde, in Rechnung gestellt.

Für Ulrich Streich ist der Fall damit aber noch nicht beendet. Zumal das Problem mit wilden Müll vor dem Haus immer wieder auftritt. „Deshalb werde ich der Feuerwehr noch eine Nachricht zukommen lassen, damit diese schauen kann, ob dort nicht eventuell Rettungswege versperrt werden oder gegen Brandschutzauflagen verstoßen wird.“