Unternehmer, Politiker und PPP-Miterfinder : Wesel trauert um Herbert von der Linden (87)

Wesel Wesel trauert um eine Persönlichkeit, der die Stadt viel zu verdanken hat. Herbert von der Linden, Unternehmer, Politiker und Freund der Völkerverständigung, starb kurz vor seinem 88. Geburtstag unerwartet in der Nacht zum Freitag in seinem Weseler Heim.

Er hinterlässt seine Frau Marga, drei Kinder und fünf Enkel sowie die Erinnerung an seinen Einsatz für die Hansestadt Wesel am Rhein.

Am 21. April 1931 wurde Herbert von der Linden in Emmerich geboren. Wie wohl für alle Menschen seiner Generation war der Zweite Weltkrieg das prägende Ereignis. Von der Linden engagierte sich danach im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, konnte erst nach der Wende die letzte Ruhestätte seines in Polen gefallenen Vaters besuchen. Pfadfinder blieb er bis zuletzt. Für die SPD saß von der Linden lange im Weseler Rat, war unter anderem Fraktionsvorsitzender. Mit dem städtischen Öffentlichkeitsarbeiter Erich Wolsing erfand Herbert von der Linden das PPP-Stadtfest. Auch seine Liebe zum Wasser, vor allem dem Rhein, führte ihn in Ämter. Von der Linden war lange Vorsitzender des Yacht-Clubs Wesel, unter dessen Führung Wesels Wassersportler unter anderem die Freundschaft zur englischen Partnerstadt Felixstowe festigten. Außerdem zählte er zu den Vätern der Musik- und Kunstschule, pflegte Kontakte im legendären Wanderclub Timbuktu.