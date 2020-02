Kabarett zum Nulltarif : Vergnügliches aus Alt-Berlin

Kabarettist Rolf Raatz trat ohne Gage beim Schermbecker Seniorenkreis auf. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Als Botschafter Alt-Berlins gastierte der Kabarettist Rolf Raatz beim Seniorenkreis der Ludgerusgemeinde.

Der Auftritt des Moerser Kabarettisten Rolf Raatz beim Seniorenkreis der Ludgerusgemeinde passte zur Karnevalszeit. In der Bücherei an der Erler Straße wurde eine Stunde lang herzhaft geschmunzelt oder gelacht, als der 81-Jährige ehemalige Bankdirektor mit heiteren Texten, Satiren, Anekdoten und Couplets zu einem Bummel durch Alt-Berlin einlud.

Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Roland trat Rolf Raatz bereits in UFA-Zeiten als Kinderdarsteller in mehreren Filmen vor die Kamera. In dem im Jahre 1944 erschienenen Film „Neigungsehe“ traten beide Brüder als Zwillingspaar an der Seite von Elisabeth Flickenschildt, Grethe Weiser und Gustav Fröhlich auf. Zwischen 1960 und 1995 tourten Rolf und Roland Raatz als „Die Spree-Zwillinge“ mit kabarettistischen Berlin-Shows durch die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande und die Schweiz.

Info Telefonische Anfragen an Rolf Raatz Kontakt Rolf Raatz bietet seine kostenlosen Auftritte auch weiterhin allen gemeinnützigen Initiativen an. Anfragen an den Kabarettisten sind per Telefon 02841 76574 (Festnetz) oder 0160 94629362 (Handy) möglich. Bis Juli ist er allerdings schon restlos ausgebucht.

Nach Rolands Rückzug von der Bühne im Jahre 1996 setzte Rolf die Raatz’sche Kleinkunsttradition als literarisch-kabarettistischer Froh-Botschafter Alt-Berlins allein fort. Zahlreiche Fernsehauftritte gab es mit Brigitte Mira, Michael Schanze, den Kessler-Zwillingen, Dieter Thomas Heck, Carmen Nebel und weiteren Medien-Stars.

Jahrzehntelang führte Rolf Raatz ein Doppelleben als Bankdirektor und Kabarettist. „Ich bin von Gott familiär, beruflich und gesundheitlich reich beschenkt und nun glücklich, diesen Reichtum mit gutgelaunten Menschen in Kirchengemeinden und Sozialverbänden teilen zu können“, begründete er seine Auftritte zum absoluten Nulltarif.

„Ich bin als Narr zur Welt gekommen, zu einem Banker dann verkommen, noch tiefer sinken kann man nicht“, beschrieb Raatz sein Doppelleben als Banker und Kabarettist. Den größten Motivationsschub in Richtung Kabarett verdankte er seinem Großvater. „Der hatte den Schabernack im Kopf“, erinnerte Rolf Raatz an eine gemeinsamen Spaziergang. Damals kippte an einer Kreuzung ein Lieferwagen mit Fässern voller Heringe um. Mit den Worten „Jetzt müsste noch ein Wagen mit Pellkartoffeln umkippen“ hat der Großvater damals reagiert.

Mit seinen Liedern, Anekdoten und Satiren erinnerte Rolf Raatz – mit gelbem Jackett und roter Fliege in Schermbeck auftretend – an die literarisch-kabarettistisch begabten Größen der 20er- und 30er-Jahre. Von den über 1000 Couplets Otto Reutters wählte Raatz die 16 Strophen umfassende Erkenntnis aus: „In 50 Jahren ist alles vorbei“, ein Paradebeispiel für die gelungene Verbindung witziger Ausdrucksweisen mit hintergründiger Lebensphilosophie.

An Robert T. Odemann, mit dem die Familie Raatz eng befreundet war, erinnerte Rolf Raatz mit dem Vortrag des Gedichtes „Der Nachttopf sprach zur Blumenvase.“, in dem eine Verwechslung geschildert wurde, über die sich die Vase sehr grämte.

Zum heiteren Programm gehörten in Schermbeck Günter Neumanns Lied „Sehn’se, det is Berlin“ aus der Zeit des Kalten Krieges und die von Joachim Ringelnatz beschriebene Liebe zwischen einem Häkchen und einer alten Schraube. Mit Erinnerungen an Werner Finck und Erich Kästner und mit seinem selbst verfassten Gedicht „Berlin, ick liebe dir“ rundete Raatz seinen kuzweiligen Berlin-Bummel ab.