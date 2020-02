Rosenmontag im Bollerwagenzug : „Unwetter“ wird in Ginderich schönstes Kostüm

Ginderich Auch das ist dörflicher Karneval: Am Straßenrand standen zu Rosenmontag in Ginderich gefühlt fast genauso viele Menschen wie im Zug mitliefen.

Eigentlich hatte Lars Gehrke nie gezweifelt: „Mir war klar, dass wir ziehen würden, so oder so“, sagte das Vorstandsmitglied des KGV in Ginderich am Montagmorgen zum Start des Zuges. Ein Jahr zuvor hatte es in Strömen geregnet, die Gindericher zogen trotzdem. Also konnte auch der Nieselregen vom Rosenmontag 2020 den Karnevalisten im hübschen linksrheinischen Dörfchen nichts anhaben. Um 11.11 Uhr, wie es der Zeitplan verlangte, setzte sich der 170 Personen starke Zug mit insgesamt elf Fußgruppen in Bewegung. Vom Zelt am Dorfrand ging es mit den Bollerwagen über die Schwanenhofstraße mitten durch den Ort. Auch das ist dörflicher Karneval: Am Straßenrand standen gefühlt fast genauso viele Menschen wie im Zug mitliefen.