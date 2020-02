T(h)ierisch anders : Dingdener Zug hätte mehr Aktive verdient

Dingden Frostig und leicht feucht, aber „t(h)ierisch“ fidel unterwegs waren die Narren in Dingden, wo ein schwarzer Protestwagen auf den Schwund im Rosenmontagszug aufmerksam machte.

Mit einem geradezu verzweifelt klingenden Hilferuf hat der Kanevalsclub Dingden (KCD) sich vor einigen Tagen an die Bevölkerung gewandt. Tenor: Kommt zu uns, helft uns, macht mit und sagt uns, was wir anders machen sollen. Von Untergangsstimmung war am Rosenmontag am Straßenrand aber wenig zu spüren. Mit und ohne Kostüm säumten große und kleine Dingdener den Weg des Zuges. Es hätten es ein paar mehr sein können, doch hat das sicher auch mit dem kalten und feuchten Wetter zu tun gehabt. Die Sorgen des KCD hatte dieser gleichwohl an die Spitze der Karawane gestellt. Ein schwarz verhängter Protestwagen führte den Zug an. Er wirkte wie ein Sarg. Sollte er darauf aufmerksam machen, dass hier der Karneval zu Grabe getragen wird? Einige Schilder gaben Aufschluss. Sprüche wie „Wir haben die Wagen, doch keiner will sie haben!“, „Miete mich – 100 Euro“ und „Brauchtumsveranstaltungen haben keinen Stellenwert mehr. Die Stadt ohne den Dingdener Karneval ist wie ,Flasche leer‘!!!“ standen darauf zu lesen.