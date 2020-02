Karneval im Kreis Wesel : Alle Rosenmontagszüge sollen stattfinden

Kreis Wesel Im Vorfeld hatte es Befürchtungen gegeben, dass es nach den Stürmen vom Sonntag auch am Montag Absagen geben könne. Jetzt steht fest: Es wird überall gezogen.

Für den Rosenmontag meldet der Deutsche Wetterdienst folgendes: „Am Vormittag vom Südwesten und Süden her bis zu einer Linie Emsland- Vogtland vorankommender leichter bis mäßiger Regen. Am Nachmittag vor allem in der Nordhälfte und Teilen der Mitte nass, im Nordwesten teils kräftiger Regen. Im äußersten Südwesten bei zunehmenden Auflockerungen sehr milde 18 Grad, vom Rheinland bis zum westlichen Alpenrand 10 bis 14 Grad, sonst 7 bis 10 Grad. In der Westhälfte am Nachmittag einzelne starke Böen.“

Der Zug in Dingden zieht ab 10 Uhr ab Ortszentrum, in Bislich ab 11 Uhr auf dem Pastor-Kühnen-Platz, der Bollerwagenzug in Ginderich ab 11.11 Uhr und der Zug durch die Weseler City startet um 12.30 Uhr. In Alpen-Veen zieht der Rosenmontagszug ab 11.11 Uhr, in Kamp-Lintfort ab 13.11 Uhr, in Sonsbeck ab 15.11 Uhr, in Neukirchen-Vluyn zieht der Zug ab 13.11 Uhr von Neukirchen nach Vluyn.