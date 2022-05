Viele Möglichkeiten auf kommunaler Ebene : Gemeinde Schermbeck bietet Hilfe bei Altersarmut an

Info

Quote Die Entwicklung der Armutsgefährdungsquote für Senioren ist nach Angaben der Caritas in NRW in den vergangenen Jahren sehr bezeichnend gewesen. Im Jahr 2006 hätte diese noch bei 10,4 Prozent gelegen. Seitdem sei sie bis 2020 kontinuierlich auf 14,7 Prozent angestiegen – so stark wie für keine andere Altersgruppe. Betroffen seien dabei meistens alleinstehende Frauen, Langzeitarbeitslose und Menschen ohne Berufsabschluss.