Karneval 2020 : Bislicher mit viel Fantasie beim Rosenmontagszug

Wesel Sechs Motivwagen und viele fantasievolle Fußgruppen sorgten für ein tolles Bild beim Bislicher Rosenmontagszug. Gewohnt familiär feierten die Narren des Deichdorfs den Höhepunkt des diesjährigen Karnevals.

Die Edelknaben konzentrierten sich bei ihrem Wagen auf einen am Drögenkamp aufgestellten Funkmast, den nicht nur sie als Schandfleck ausgemacht haben. „Vielleicht hat Bislich bald 5G, doch beim Anblick tut uns das Auge ganz schön weh. Der Drögenkamp hat einen Mast, der gar nicht in die Landschaft passt.“ Die Klotzköppe kamen in diesem Jahr als Geister daher und waren der festen Überzeugung, dass gegen die Angst vor Grusel und Gespenstern vor allem der Bislicher Karneval hilft. Der Wagen der als Bauarbeiter verkleideten „Knallköppe“ sowie erstmals ein Motivwagen aus Haffen, die als „Kolbenklopper“ den Zug in Bislich bereicherten, waren die weiteren großen Gefährte.