Fahrer aus Rheinberg schwer verletzt Auto kracht in Hamminkeln gegen Düngerspritze

Schwere Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Autofahrer aus Rheinberg am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Alter Rheder Weg in Hamminkeln. Ein 37-jähriger Mann aus Schermbeck war gegen 13.45 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger – einer Düngerspritze – auf dem Alter Rheder Weg unterwegs in Richtung Pollsche Heide. Der Rheinberger fuhr mit seinem Auto hinter dem Traktor in die gleiche Richtung. Zwischen ihm und dem Traktorgespann befand sich noch ein weiteres Auto.