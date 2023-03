Sanierung in Hamminkeln So sieht die neue Baukulturstelle in Dingden aus

In der oberen Etage sind die Gebäude so miteinander verbunden, dass sie gemeinsam begehbar sind. Was sich jetzt so schmuck als Denkmal zeigt, markiert auch das Ende eines langen und manchmal steinigen Wegs. „Zwischendurch haben wir gedacht: Hätten wir uns das Projekt doch nicht ans Bein gebunden. Es gab auch schlaflose Nächte“, sagt Agnes Küppers, die Vorsitzende des Dorfentwicklungsvereins. Sie dankt den Ehrenamtlichen und den kompetenten Beteiligten, die sich um das mitunter komplizierte Geschäft der Fördergeldbeschaffung verdient gemacht haben. Ein bisschen ungläubig blickt sie auf das gelungene Werk. Der Plan lautete am Anfang „es soll Leben in das Haus kommen“, und dafür ist jetzt alles gerichtet.