Dorfentwicklung Dingden : Altes Lehrerhaus wird Treffpunkt

Dingden Der Verein Dorfentwicklung Dingden hat das Gebäudeensemble Weberstraße 19 erworben. Das Projekt „Baukulturstelle“ nimmt Gestalt an. Ideen werden am 15. Mai präsentiert.

Die Fördergeldfrage zur Entkernung und Sanierung ist bis auf eine geringe ungedeckte Finanzlücke geklärt. Eine Million Euro soll in die Rettung und Wiederbelebung des alten Gemäuers gesteckt werden. Eine Machbarkeitsstudie mit mehreren Varianten gibt es. Das macht neugierig. Besucher können am Mittwoch, 15. Mai, hinter die alten Mauern schauen.

Vorbeischauen Der Verein Dorfentwicklung macht das Gebäude am Mittwoch, 15. Mai, ab 15 Uhr für alle Interessenten zugänglich. Es gibt Kaffee, Kuchen, Informationen und ungewöhnliche Einsichten in den sonst nicht zugänglichen Bau. Ab 19 Uhr stellt Architekt Marc Günnewig aus Münster die Ideen zur Umnutzung des Komplexes vor.

Küpper berichtete, dass sich die Dorfentwickler gedanklich seit zehn Jahren mit dem rund 250 Jahre alten Lehrerhaus beschäftigt hätten. Auch jetzt gibt es einen gewissen Respekt vor der Aufgabe, die man da übernommen hat. Mal wollte man das Gebäude lieber nicht kaufen, mal sollte es nicht verkauft werden. Das Ensemble gammelte derweil vor sich hin. Beim alten Lehrerhaus ist schon nicht mehr bekannt, wann es zuletzt bewohnt war. Innen hat es neben einem alten Kamin, einer wunderbar geheimnisvollen Wendeltreppe oder handgemachten Fliesen an derber Wasserstelle oder dem Schweinestall interessante Einblicke zu bieten. Das reizt, den musealen Charakter zu nutzen, sagt Agnes Küpper. Das Geschäfts-Wohn-Eckhaus ist durch einen Zugang damit verbunden, auch in dem Komplex herrscht Leere nach Auszug des Geschäfts vor rund sechs Jahren.

Es sei vielen noch als Treffpunkt bekannt, als hier der Mini-Laden lockte, erzählt Christa Scheper vom Verein Dorfentwicklung. Dieser Treff im Dorf soll wiederbelebt, das Eckhaus entkernt und bis unter das Dach offen gestaltet werden. Für Kultur- und Vortragsveranstaltungen ist der Ort ebenfalls bestens geeignet, auch für Schüler, die in Gruppen das nahe Humberghaus besuchen und das Thema jüdische Leben in Dingden nacharbeiten wollen. Als das Vorhaben zum Leader-Projekt erkoren wurde, bekam die „Baukulturstelle“ einen Schub. Die Machbarkeitsstudie kam in Gang, die Denkmalfachleute vom Landschaftsverband Rheinland traten in Aktion.